В Екатеринбурге судят экс-начальника ОМВД Первоуральска и его подчиненного

13:33 | 19.06.2020

Фото Анны Неволиной

Сегодня, 19 июня, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего руководителя ОМВД Первоуральска Олега Грехова и Артема Письменного, бывшего сотрудника полицейского главка. Их обвиняют в получении взяток.



Согласно версии следствия, одну взятку экс-начальник ОМВД Первоуральска получил от бизнесмена за возбуждение уголовного дела на партнера, задолжавшего крупную сумму денег. А вторую взятку Олег Грехов мог получить за распространение сведений, которые составляет государственную тайну.



Во втором эпизоде речь идет о продаже расшифровок телефонных переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в то время, когда он возглавлял фонд «Город без наркотиков». После этого распечатки звонков оказались у экс-прокурора Алексея Карпова, конфликтовавшего с бывшим мэром. Ранее Карпова приговорили к 25 годам лишения свободы за заказные убийства. В телефонных переговорах, расшифровки которых оказались у прокурора, якобы содержалась информация о связях с наркоторговцами.



Следующее заседание состоится 5 августа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»