Матч «Урал» – «Рубин» в присутствии зрителей пройдет уже завтра

13:11 | 19.06.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Завтра, 20 июня, на «Екатеринбург Арене» встретятся футбольные клубы «Урал» и «Рубин». Матч начнется в 16:00 по местному времени.



Отмечается, что первый домашний матч ФК «Урал» пройдет в присутствии зрителей. Однако, по согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и правительством Свердловской области, на стадионе смогут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены – около трех с половиной тысяч человек.



Для прохода на «Екатеринбург Арен» задействуют максимальное количество входных групп, чтобы избежать больших очередей. Попасть на стадион можно будет через гейты № 3, 5 и 6 с 15:00. Руководство клуба и дирекция стадиона рекомендуют болельщикам приходить заранее, чтобы избежать контактов с другими зрителями на входе.



Кроме того, ФК «Урал» напоминает болельщикам об обязательном наличии масок и перчаток, они должны быть надеты до начала игры, во время неё и после окончания. В случае отсутствия у болельщика индивидуальных средств защиты стюарды вынуждены будут отказать ему в доступе на арену.



Напомним, что в чаше «Екатеринбург Арены» заблокирована большая часть посадочных мест так, что доступные для посадки кресла находятся друг от друга с учётом необходимой для безопасности социальной дистанции. Для болельщиков, пришедших на матч с семьёй, предусмотрены по два-три расположенных рядом друг с другом доступных места.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»