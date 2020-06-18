139 человек в Екатеринбурге заразились коронавирусом

12:49 | 19.06.2020

Фото: newsbook.com.mt

В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 139 человек. Всего в Свердловской области сегодня стало известно о 254 новых случаев COVID-19.



Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на Среднем Урале составляет 10 501. Состояние 104 пациентов оценивается как тяжелое, 647 – средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Также из больниц по выздоровлению выписали еще 207 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 5060 пациентов.



За сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных коронавирусом. С начала эпидемии в Свердловской области от COVID-19 скончались 64 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»