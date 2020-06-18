Уральские врачи вылечили еще 207 пациентов с коронавирусом

12:45 | 19.06.2020

Фото: 2020newyear.ru

В Свердловской области из больниц по выздоровлению выписали еще 207 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии уральские врачи вылечили уже 5060 человек.



По данным на 19 июня, в регионе коронавирус выявлен у 10 501 человека. Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Также зафиксировали еще четыре случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 64.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»