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12:45 | 19.06.2020
Фото: 2020newyear.ru
Уральские врачи вылечили еще 207 пациентов с коронавирусом
По данным на 19 июня, в регионе коронавирус выявлен у 10 501 человека. Состояние 104 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 647. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Также зафиксировали еще четыре случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев – 64.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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