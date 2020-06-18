От коронавируса в Свердловской области скончались еще четыре человека

12:42 | 19.06.2020

Фото: belgorod.bezformata.com

В Свердловской области от коронавируса умерли еще четыре человека. Общее количество летальных случаев в регионе возросло до 64.



Также сегодня стало известно о еще 254 зараженных COVID-19. 104 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 40 – на аппаратах ИВЛ. 647 пациентов – в состоянии средней тяжести,остальные – в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»