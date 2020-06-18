Замглавы Екатеринбурга заявил, что медики заражаются COVID-19 не на работе

12:27 | 19.06.2020

С начала эпидемии COVID-19 в столице Урала заболели 217 сотрудников скорой помощи. Из них коронавирус подтвердился у 76 человек, рассказал сегодня в ходе брифинга замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов.



Как заявляет чиновник, чаще всего врачи и работники скорой помощи заражаются бытовым способом дома, а не на работе при контакте с больными.



– Врачи те же самые люди, которые после работы ходят домой. Как это не парадоксально, врачи заражаются не в больницах, а, в основном, бытовым способом, контактируя с родными, спускаясь в лифтах своих подъездов, – отметил Баранов.



Так, по словам вице-мэра, из выездных бригад заболело 217 человек. Из них только у 76 работников обнаружен коронавирус.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»