В День памяти и скорби Екатеринбург присоединится к акции «Минута молчания»

12:05 | 19.06.2020

Фото: muravlenko24.ru

В понедельник, 22 июня, столица Урала вместе со всей страной почтит минутой молчания павших на фронтах Великой Отечественной войны и погибших от ран в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Общероссийская акция «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби в одно время для всех регионов России. По времени Екатеринбурга начнется она в 14:15. В этот момент городские предприятия включат электросирены системы оповещения населения.



Помимо этого, уральская столица примет участие во всероссийской акции «Свеча памяти. Онлайн». Она пройдет 21 и 22 июня во всех городах-героях и городах воинской славы.



По распоряжению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в День памяти и скорби на всех административных зданиях города приспустят государственные флаги.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»