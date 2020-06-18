В столице Урала продолжают открывать новые поликлиники

11:46 | 19.06.2020

Фото: све.рф

В Екатеринбурге продолжают открывать новые поликлиники, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сегодня, 19 июня, рассказал на онлайн-брифинге замглавы города по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов.



По словам чиновника, в 2020 году в строй ввели поликлинику в поселке Солнечный, а также открыли отделение детской поликлиники на Старой Сортировке. К сентябрю планируется открыть поликлинику горбольницы №1.



Кроме того, Дмитрий Баранов сообщил, что дополнительные 700 миллионов рублей, полученные в связи с пандемией коронавируса, город потратил на совершенствование медицинских учреждений и закупку нужного оборудования.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»