Репетиция авиапарада прошла над уральской столицей

11:23 | 19.06.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Сегодня утром над Екатеринбургом прошла репетиция авиапарада Победы. Вертолеты и самолеты вылетели с четырех аэродромов Урала.



Первым пролетает тяжелый транспортный вертолет Ми-26, затем звено из четырех вертолетов Ми-24, и замыкает вертолетную часть звено Ми-8. После этого над городом появляются военно-транспортные самолеты: L-410, Ан-26, Ан-12 иТу-134-УБЛ. После них летит боевая авиация: два Су-24, звено Су-34 и звено МиГ-31.



Добавим, что вертолеты вылетели с аэродрома в Каменске-Уральском, транспортные самолеты – с военной части аэродрома Кольцова, Су-24 и Су-34 – с аэродрома Шагол в Челябинской области, МиГи – с Перми.



Напомним, что ранее репетиции авиапарада прошли 16-17 июня над аэродромом в Каменске-Уральском.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»