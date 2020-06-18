В Заречном обнаружили 15 тонн контрафактного алкоголя

11:01 | 19.06.2020

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

В Заречном пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.



Так, в подпольном цехе обнаружили и изъяли более 15 тонн алкоголя, в том числе11 263 бутылок с фальсифицированными этикетками водки и коньяка марок «Царская», «Хванчкара», «Казанская», Hennessy и «Кёнигсберг».



В полицию направили результаты оперативно-розыскных мероприятий для проведения доследственной проверки, а также принятия решения о возбуждении уголовного дела из-за производства контрафактного алкоголя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»