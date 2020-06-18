В екатеринбургском парке XXII Партсъезда неизвестные сломали дерево

10:44 | 19.06.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге этой ночью в парке XXII Партсъезда около Дворца молодежи неизвестные сломали дерево. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Как заявили в мэрии, факт провокации зафиксировали, а подрядчик уже обратился с заявлением в правоохранительные органы.



Напомним, что местных жителей не устраивает план благоустройства парка XXII Партсъезда. К осени следующего года там должны установить спортивные и детские площадки, сад камней, беседки и амфитеатр, а также проложить велодорожки. Однако жители предлагают сохранить в парке больше зелени и отказаться от возведения большинства объектов.



Добавим, что в проект с подачи екатеринбуржцев уже вносились поправки. Так, проектировщик – ООО АПК «Аппарат» – перенес сад камней и площадку для йоги, а также отказался от летнего кинотеатра. Однако представители инициативной группы отмечают, что проект не прошел полноценное общественное обсуждение, поэтому все остальные претензии не были высказаны вовремя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»