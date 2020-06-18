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10:25 | 19.06.2020
Фото: ЕАН
Екатеринбуржец подал на Румянцева заявление об оскорблении чувств верующих
Екатеринбуржец считает, что Румянцев мог нарушать статью 148 УК РФ, когда называл участников протеста бесноватыми. «Я не хочу сказать, что каждый день церкви посещаю, но я крещеный, православный, и я не являюсь бесом», – сообщил он Znak.com.
Кроме того, юрист надеется, что его подача заявления поможет свести на нет конфликт между Румянцевым и Максимом Шибановым, которого судят из-за заявления журналиста.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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