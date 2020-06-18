Екатеринбуржец подал на Румянцева заявление об оскорблении чувств верующих

Юрист из Екатеринбурга подал в отдел полиции №9 заявление на православного журналиста Максима Румянцева. Василий Савченко просит проверить высказывания репортера, прозвучавшие во время протестов 7 апреля прошлого года, на наличие оскорблений чувству верующих.Екатеринбуржец считает, что Румянцев мог нарушать статью 148 УК РФ, когда называл участников протеста бесноватыми. «Я не хочу сказать, что каждый день церкви посещаю, но я крещеный, православный, и я не являюсь бесом», – сообщил он Znak.com.Кроме того, юрист надеется, что его подача заявления поможет свести на нет конфликт между Румянцевым и Максимом Шибановым, которого судят из-за заявления журналиста.