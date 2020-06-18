Прокуратура провела проверку после травмирования девочки в детсаду Нижнего Тагила

10:00 | 19.06.2020

Фото: v-tagile.ru

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку детского сада «Детство» после травмирования воспитанницы.



Установлено, что 25 апреля прошлого года во время прогулки в детском саду девочка 2012 года рождения упала с игрового оборудования «парусник» и получила перелом локтевого сустава правой руки. До 4 июня 2019 года она находилась на стационарном лечении.



В ходе проверки выяснилось, что в момент получения травмы воспитатель садика осуществляла контроль и присмотр за детьми не должным образом.



Прокуратура в интересах ребенка направила в районный суд иск о взыскании с детского сада «Детство» компенсацию морального вреда и материального ущерба в связи с затратами на лечение. В ходе судебного разбирательства детсад признал требования прокурора и заключил мировое соглашение с родителями ребенка.



Суд утвердил мировое соглашение о выплате в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 45 тысяч рублей и выплате материального ущерба в размере 4 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»