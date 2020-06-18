В Екатеринбурге автомобиль наехал на ребенка и скрылся

09:46 | 19.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вчера, 19 июня, в Екатеринбурге на улице Самолетной в районе дома №47 водитель отечественной легковушки наехал на восьмилетнюю девочку. ДТП произошло в 17:00.



По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» двигался по улице Самолетная в сторону улицы Южный проезд и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на девочку. После этого водитель скрылся с места ДТП. Девочка в результате наезда получила ушибы и ссадины, ее отвезли в ДГКБ №9.



– На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы, проведен опрос очевидцев ДТП. Устанавливается личность водителя. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.



Очевидцев данной аварии просят помочь в поисках скрывшегося водителя. Если у вас есть информация о его местонахождении или личности, позвоните в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по номеру 8 (912) 686-95-55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»