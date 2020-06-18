В Екатеринбурге арестовали автомобиль такси из-за долгов по кредиту

09:29 | 19.06.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отделения Екатеринбурга УФССП возбудил исполнительное производство из-за такси, задолжавшего банку крупную сумму по кредиту.



На автомобиль «Skoda Octavia» наложили запрет на регистрационные действия. Также был составлен акт описи и ареста имущества должника.



Отмечается, что должник пытался скрыть свое имущество, из-за чего его Skoda была объявлена в розыск. Машину обнаружили на парковке около автосервиса, расположенного в районе улицы Халтурина.



В результате автомобиль арестовали и передали на хранение специализированной организации. Если должник не приступит к погашению задолженности, машину передадут на оценку и реализацию.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»