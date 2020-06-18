В результате аварии в Екатеринбурге пострадал шестилетний мальчик

09:07 | 19.06.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Накануне в столице Урала на улице Проезжей произошло ДТП, в результате которого пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.



Водитель Hyundai Solaris двигался по улице Проезжей в сторону Искровцев и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, расположенном на переулке Казачий, столкнулся с BMW Х6. В результате столкновения пострадал дошкольник, его отвезли в ДГКБ №9 с травмами различной степени тяжести.



Кроме того, сотрудники ГАИ установили, что за рулем Hyundai находилась 25-летняя девушка со стажем вождения восемь месяцев. Она сообщила, что во время поворота налево притормозила, чтобы пропустить встречные машины, а затем повернула голову налево, чтобы посмотреть, не едет ли какой-либо автомобиль с переулка. В этот момент она и почувствовала удар в переднюю часть иномарки.



Добавим, что за рулем BMW Х6 находился 30-летний мужчина, который имел стаж вождения девять месяцев.



В результате аварии обе иномарки получили значительные механические повреждения. Все обстоятельства происшествия установят в ходе дознания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»