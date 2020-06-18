В Екатеринбурге прошла заключительная ночная репетиция Парада Победы

В уральской столице состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне.По площади 1905 года прошли более 2000 участников парадных расчетов, в том числе рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы, расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.Также по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники, а том числе танки, артиллирейские установки и бронетранспортеры.Напомним, что Парад в честь 75-летия Великой Победы в этом году состоится 24 июня.