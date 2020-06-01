Свердловские полицейские уничтожили 15 тысяч пачек контрафактных сигарет

20:14 | 18.06.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области полицейские на спецполигоне уничтожили 15 тысяч пачек контрафактных сигарет, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Продукцию без акцизных и специальных марок, изъятую из одного из складских помещений в сентябре 2019 года, уничтожали бульдозером. По факту обнаружения контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1.



Как было установлено в ходе расследования, поставкой товара занимался 48-летний менеджер одной из торговых точек Нижнего Тагила. Продукцию, приобретенную у неустановленных лиц, мужчина реализовывал на территории города. Общая стоимость контрафактных сигарет составила свыше 800 тысяч рублей.



Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»