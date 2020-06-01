Часть кресел «Екатеринбург Арены» замотали сигнальной лентой

19:20 | 18.06.2020

Фото: ФК «Урал»

К матчу «Урал» – «Рубин» часть кресел на стадионе «Екатеринбург Арена» замотали сигнальной лентой для безопасности зрителей.



Такие меры предприняли, чтобы гости матча соблюдали необходимую социальную дистанцию между друг другом. Стоит отметить, что для людей, пришедших поддержать любимую команду семьей, предусмотрены по 2-3 места, расположенные рядом друг с другом. Контролировать рассадку будут стюарды и волонтеры.



Напомним, матч «Урал» - «Рубин» состоится 20 июня в 14:00 по московскому времени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»