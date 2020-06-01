Сотрудники НИИ ОММ в Екатеринбурге могут получить допвыплаты

18:55 | 18.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге допвыплаты могут получить сотрудники Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Действующее законодательство несколько ограничивает нас в материальном стимулировании сотрудников федеральных учреждений здравоохранения. И мы действительно до сих пор главным образом оказывали дополнительную финансовую поддержку врачам и медперсоналу областных больниц и учреждений Екатеринбурга. При этом понятно, что ситуация меняется, и мы там, где это возможно, стараемся реагировать – ввели региональные выплаты для водителей аутсорсинговых скорых, и по НИИ ОММ вопрос обсуждали. В итоге я на последнем заседании оперштаба поручил Минздраву вопрос с выплатами сотрудникам института проработать, они подготовят нормативную базу, чтобы мы вас и региональными средствами могли поддержать», – написал губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»