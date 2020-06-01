Военные устроят торжественные марши под окнами ветеранов в Екатеринбурге 20 и 24 июня

18:54 | 18.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа поздравят ветеранов по завершении генеральной репетиции парада 20 июня и парада 24 июня. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, торжественные марши пройдут прямо под окнами героев, проживающих в Екатеринбурге.



«Всего в рамках акции ЦВО «Парад для каждого ветерана» будет поздравлено 18 фронтовиков, проживающих в уральской столице», - отметили в пресс-службе ЦВО.



Стоит напомнить, что чествование ветеранов ВОВ будет проходить в течение всего Года памяти и славы. С начала военного года военные ЦВО поздравили уже более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла, проживающих на Урале, в Поволжье и Сибири.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»