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18:33 | 18.06.2020
Фото: пресс-служба ЦВО
Военные устроят торжественные марши под окнами ветеранов в Екатеринбурге 20 и 24 июня
«Всего в рамках акции ЦВО «Парад для каждого ветерана» будет поздравлено 18 фронтовиков, проживающих в уральской столице», - отметили в пресс-службе ЦВО.
Стоит напомнить, что чествование ветеранов ВОВ будет проходить в течение всего Года памяти и славы. С начала военного года военные ЦВО поздравили уже более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла, проживающих на Урале, в Поволжье и Сибири.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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