Полиция Екатеринбурга разыскивает мошенников, укравших у пенсионеров 300 тысяч рублей

18:02 | 18.06.2020

Фото: ptzgovorit.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).



Накануне местная жительница обратилась в дежурную часть отдела полиции №7 – у ее престарелых родителей, проживающих в доме на Куйбышева, неизвестные похитили 300 тысяч рублей.



Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, две незнакомые женщины пришли к пенсионерам и представились соцработниками. Пожилая пара впустила их в дом. Пока мужчина общался с одной из злоумышленниц, вторая находилась в другой комнате – ее никто не контролировал. В процессе общения выяснилось, что гостьи якобы ошиблись квартирой, после чего они удалились. Вечером к пострадавшим заехала дочь, которая хотела взять денег, чтоб купить им продукты, однако ее ждал неприятный сюрприз: в положенном месте денег не оказалось. Исчезли и так называемые «похоронные», которые супруги откладывали с каждой пенсии.



Узнав о «соцработниках», женщина обратилась в полицию. Из примет старики запомнили лишь рост одной из подозреваемых – около 170 см и короткие волосы. Обе мошенницы были в медицинских масках и перчатках.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности лжесоцработников. Санкция за правонарушение предусматривает до двух лет лишения свободы.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»