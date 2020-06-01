В Екатеринбурге УИК отказалась от участия в голосовании по Конституции

Участковая избирательная комиссия №1503 в Екатеринбурге полным составом отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию. Решение было запротоколировано.Согласно документу, отказ от участия и организации голосования основан на указе губернатора Свердловской области Евгениия Куйвашева «О введении режима повышенной готовности», с учетом эпидобстановки, отсутствия страхования риска заражения членов УИК и в целях недопущения распространения коронавируса.Отметим, за отказ проголосовали 11 членов комиссии из 12, один воздержался.«Избирательной комиссией Свердловской области предпринимаются исчерпывающие меры санитарной безопасности – как для всех сотрудников участковых избирательных комиссий, так и для граждан. В распоряжение территориальных избиркомов уже начали поступать необходимые средства индивидуальной защиты и продукция для обеспечения эпидбезопасности. Это дезинфекционные коврики, перчатки, маски, одноразовые ручки, термометры – всего порядка 10 миллионов единиц такой продукции и 85 тонн антисептиков.Было бы неправильно говорить о том, что все члены УИК №1503 отказались работать на голосовании. Заявления о выходе из состава написали только 5 из 12 членов комиссии. Трое продолжают работу, еще 4 человека свое решение не обозначили.На данный момент УИК продолжает работать в правомочном составе, который составляет не менее половины ее членов. При этом имеется кадровый резерв – всего 9240 человек по области – и вышедшие из состава комиссии члены были оперативно заменены.Стоит отметить, что случаи выхода членов из составов УИК бывают, это абсолютно нормальный, рабочий процесс. Ротация кадров происходит каждую кампанию. Например, в период избирательной кампании по выборам Президента РФ в 2018 году ротация составила 4%», – рассказали в региональном избиркоме.