В Свердловской области на коронавирус обследовались более 412 тысяч человек

17:29 | 18.06.2020

Фото: nashatynda.ru

По данным на 18 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 9598 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8962 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 443327. Обследовано всего 412325 человек.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 231 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»