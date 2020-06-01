Екатеринбургский хакер, взломавший городские терминалы, объявлен в федеральный розыск

17:09 | 18.06.2020

Фото: uniquecomputingsolutions.com

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор местному жителю Максиму Глотову, не явившемуся на заседание, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (распространение и использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для санкционированного уничтожения и модификации компьютерной информации).



Известно, что в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года обвиняемый при помощи специальной программы незаконно получил доступ к удаленному управлению программным обеспечением платежных терминалов, расположенных в торговых центрах и переходах метро, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



После получения доступа через Интернет Глотов устанавливал специальную компьютерную программу, благодаря чему он получал доступ к системам платежных терминалов и персональным данным клиентов. Отмечается, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за компьютерные махинации и понимал вредоносность распространения используемой им программы.



В результате Глотов приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»