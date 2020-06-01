В Екатеринбурге пожарные семь часов тушили частный жилой дом

16:50 | 18.06.2020

Фото: misanec.ru

Сегодня в коллективном саду в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:12 по местному времени. На вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 13:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»