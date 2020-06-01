Новости дня
16:03 | 18.06.2020
Фото: ekaterinburg.bezformata.com
Бывший вице-мэр Екатеринбурга предположил, что депутаты «ни черта не смыслят»
«Если того материала, который нам предоставили, недостаточно, чтобы принять решение, то либо большинство депутатов ни черта в этом не смыслят — и зачем тогда пошли в депутаты, либо у них есть личные амбиции или амбиции тех, кто за ними стоит. В том числе они подталкивают нас принять такое решение, что якобы вот мы какой Екатеринбург, мы можем взять и послать администрацию», — заявил Матвеев.
Такое «взять и послать» у бывшего вице-мэра по социальной политике Екатеринбурга, наверное, уже привычное дело. Так, в далеком 2018 году он «взял и послал» ветеранов Великой Отечественной войны добираться до Парада самостоятельно. Тогда Матвеев заявил, что на мероприятие ветеранов должны возить исключительно родственники, а если они проживают в других городах и регионах, то должны приехать. А что делать ветеранам, у которых родственников нет, Матвеев не сказал. В 2018 году Матвеев сказал, что поднимать вопрос о предоставлении транспорта для главных героев праздника чиновниками горадминистрации Екатеринбурга – просто неуместно.
«Мы приглашаем каждого ветерана на парад. Да, им тяжело дойти, но у них есть родственники, пусть даже они в других городах, но они должны приехать. Сейчас неуместно ставить вопрос, чтобы администрация предоставляла машины», — заявил вице-мэр по социальной политике уральской столицы.
«Главное только желание» – сказал он в 2018 году, высказываясь о возможностях ветеранов добраться до праздника, организованного для них же. Поэтому, когда Матвеев высказывается, что пиара с критикой хватит на два-три дня, он, наверное, знает о чем говорит: о скандальных высказываниях, «антирекламе» и «людях с пальцем у виска» ему, очевидно, известно больше, чем обычным депутатам екатеринбургской гордумы.
«Этого пиара будет достаточно на два-три дня. Я вас уверяю, что большинство здравомыслящих людей будут подносить палец к виску и говорить, что они с ума сошли. Это путь тупиковый. Наша комиссия должна высказать мнение. Двойку ставят, когда ноль, пусто. Мы убедились, что в городе проведено достаточное количество работ. Да, к некоторым есть вопросы. По этим вопросам можно и нужно работать», — сказал Матвеев.
Большинство здравомыслящих людей, вероятно, уже покрутили пальцем у виска в 2018 году - сложно найти более тупиковый путь, чем отказ ветеранам в помощи. Остается домысливать, что можно считать пиаром – критику критики отчета Высокинского или все то, что делает бывший вице-мэр по социальной политике Екатеринбурга Матвеев?
Добавим, что на заседании, несмотря на критику нескольких членов комиссии по местному самоуправлению отчета Высокинского, восемь человек проголосовали за него, один — против, двое воздержались от голосования. Рассмотрение отчета мэра на думе состоится на следующей неделе.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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