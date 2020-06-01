В Свердловской области запустили онлайн-проект нарушений: пожаловаться может каждый

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Сегодня, 18 июня, данная тема обсуждалась в ходе пресс-конференции, проведенной режиме онлайн с участием депутата Государственной думы РФ Анной Кувычко, которая курирует проект «Народный контроль» по всей России. По мнению Анны Кувычко, инициативу создания онлайн-карты нарушений подхватят и другие регионы.
«Это возможность получать информацию от первого лица, сейчас запрос со стороны население широк на такое общение и это будет полезно для реализации самого проекта», - выразила мнение Кувычко.
Она также отметила, что для жителей очень важно, что на сайт можно отправлять информацию анонимно, без указания персональных данных, но добавив, что опцию с указанием своих ФИО и контактной информации необходимо предусмотреть для желающих граждан.
Дмитрий Чукреев рассказал, что онлайн-карта нарушений это своего рода приемная «Народного контроля».
«В ряде случаев граждане боятся обращаться в правоохранительные органы с информацией, опасаясь, что их данные будут переданы собственникам незаконного бизнеса или их покровителям в погонам. В нашем случае мы не требуем указывать своих паспортных данных, не требуется никакой авторизации. Информацию с сайта смогут использовать в своей оперативной работе сотрудники любых ведомств, она будет отрытой. Адреса мы будем обрабатывать, но посетить каждую точку лично нам не получится, поэтому сведения периодически будем направлять в уполномоченные структуры», – рассказал Дмитрий Чукреев.
Он также не исключил, что онлайн-картой попытаются воспользоваться коммерсанты, используя её как инструмент давления на коммерсантов, но считает, что это будут единичные случаи.
«Не исключаем, что будут появляться провокационные недостоверные сведения, но на сегодня мы уже знаем внутреннюю ситуацию на том же рынке продажи алкоголя, и будем понимать, насколько правдивая информация или нет. Но в любом случае информация будет передаваться в правоохранительные и контрольно-надзорные органы», – отметил общественник.
© «Вечерние ведомости»
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