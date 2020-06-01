Свыше 80% коек в свердловских инфекционных госпиталях заняты пациентами с пневмонией и COVID-19

15:43 | 18.06.2020

Фото: gazeta-a42-ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что на сегодняшний день невозможно полное снятие коронавирусных ограничений в регионе. Об этом он заявил в своем Instagram.



Согласно статистике, которую привел губернатор, на этой неделе в инфекционных госпиталях Свердловской области 81,4% коек заняты для больных коронавирусом и пневмониями. На стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию.



По словам губернатора, инфекционные госпитали в Свердловской области организованы на базе 38 медицинских организаций. В выставочном центре «Екатеринбург Экспо» также организован временный госпиталь. Всего организовано 6088 коек.



Ежедневно в Екатеринбурге бригады скорой помощи выезжают на 1380-1420 вызовов, более 400 из которых — к пациентам с COVID-19. Всего на станции скорой медпомощи развернуто 118 бригад, 22 из которых переведены на работу с коронавирусом. Кроме того, в период пандемии было организовано еще 7 дополнительных бригад.



"В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться", - отметил Евгений Куйвашев.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»