Профильная комиссия Гордумы Екатеринбурга изучила отчет Высокинского

15:11 | 18.06.2020

Постоянная комиссия городской Думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью приняла решение внести на рассмотрение представительного органа ежегодный отчёт мэра города Александра Высокинского перед депутатами. Это решение было принято на внеочередном заседании комиссии в четверг, 18 июня.



С основными результатами деятельности главы Екатеринбурга и городской администрации за 2019 год депутатов ознакомил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. Как сообщает пресс-служба администрации, отчет охватывает все жизненно важные для города сферы.



Комиссия большинством голосов приняла решение признать отчет «удовлетворительным». Депутаты, помимо прочего, внесли ряд предложений в деятельность мэра и администрации Екатеринбурга на будущие периоды, отмечают в пресс-службе ведомства.



Представительный орган рассмотрит отчёт Высокинского на заседании гордумы 23 июня.







Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»