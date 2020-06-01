Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла

14:24 | 18.06.2020

Фото: fishki.net

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся до отметки 0,82 балла. Это на 0,01 балла выше, чем накануне.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 15 июня – 233; 16 июня – 231; 17 июня – 227; 18 июня – 231. Сумма – 922.



Дата – количество заболевших: 11 июня – 312; 12 июня – 320, 13 июня – 245; 14 июня –254. Сумма – 1131.



Rt – 922/1131=0,815



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 231 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»