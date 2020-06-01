В Камышлове мэрия судится с начальником отдела уголовного розыска

Администрация Камышловского городского округа обратилась в районный суд с исковым заявлением, ответчиком по которому проходит Руслан Джалолов – майор полиции, начальник отдела уголовного розыска местного ОМВД. Иск касается постройки на земельном участке, расположенном на улице Крупской. Данный участок принадлежит Джалолову.В 2017 году он сам обращался в суд с иском к Администрации Камышловского городского округа о признании права собственности на самовольную постройку, но иск не был рассмотрен, так как Джалолов дважды не явился на заседание, о наличии уважительных причин своей неявки суду не сообщил.Спустя год о возможном нарушении законодательства на земельном участке Джалолова поступила жалоба в ГУ МВД России по Свердловской области, после чего майору было сделано предупреждение о дисциплинарной ответственности за совершение действий, которые могут нанести ущерб авторитету полиции.Жалоба поступила и в адрес Министерства строительства Свердловской области. Минстрой в свою очередь обратил внимание на эту ситуацию чиновников из мэрии Камышлова, которые длительное время не реагировали на нарушение законодательства, и обратились в суд только после «звонка» из правительства.Согласно ответу из Минстроя, собственник дома на ул. Крупской, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей за нарушение правил землепользования и застройки.Заседание суда назначено на 25 июня. По данным veved.ru, исковое заявление мэрии было составлено таким образом, чтобы минимизировать возможные риски майора, поэтому не исключено, что чиновники проиграют в судебной тяжбе. Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.