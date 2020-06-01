Житель Екатеринбурга продавал арендованные самокаты

13:54 | 18.06.2020

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурга возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).



Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, история началась 3 июня, когда к заявителю обратился клиент, который арендовал на сутки три самоката. В залог мужчина оставил водительское удостоверение. На следующий день арендатор вернулся и продлил договор до 6 июня, после чего арендовал еще шесть самокатов.



Однако в указанный срок подозреваемый имущество не вернул, более того, он перестал отвечать на звонки. Отмечается, что общая стоимость девять самокатов – более 250 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №13 Екатеринбурга 11 июня задержали подозреваемого – им оказался 30-летний безработный местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Правоохранители выяснили, что арендованные самокаты мужчина уже продал; сотрудникам полиции удалось разыскать все проданное имущество и вернуть владельцу.



До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»