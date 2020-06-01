Под Екатеринбургом отрепетировали салют в честь Дня Победы

13:26 | 18.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

На полигоне под Екатеринбургом артиллеристы Центрального военного округа отрепетировали праздничный салют в честь Дня Победы. Расчётами 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года было выполнено несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.



Салют в Екатеринбурге запустят с трёх площадок – в районе стадиона «Динамо», в ЦПКиО им. Маяковского и Академическом – вечером 24 июня.



Расчёты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Небо украсит также фейерверк из более 500 салютных изделий с названиями: «Фиалка», «Вега», «Ассоль».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»