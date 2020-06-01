В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили у 163 человек

12:53 | 18.06.2020

Фото: ИЗВЕСТИЯ

За последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 163 случая новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области ещё 231 человека заразились коронавирусом. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в регионе достигло 60 (+3 за сутки). Вылечились 4853 (+196).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»