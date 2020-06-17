От коронавируса вылечились ещё 196 свердловчан

12:48 | 18.06.2020

Фото: ТАСС

По данным на 18 июня, за сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались 196 человек с ранее подтверждённым COVID-19. С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе вылечились уже 4853 пациентов.



За сутки в Свердловской области ещё 231 человека заразились коронавирусом. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в регионе достигло 60 (+3 за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»