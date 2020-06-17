На Среднем Урале умерли 60 человек с COVID-19

12:43 | 18.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали три новых случая смерти пациентов с ранее подтверждённым COVID-19. Общее число смертей в регионе достигло 60.



За сутки в Свердловской области ещё 231 человека заразились коронавирусом. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек. Выписано ещё 196 человек. Всего вылечись 4853 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»