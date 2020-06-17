7,6 млрд рублей направлено в Свердловской области на борьбу с COVID-19 и поддержку граждан

12:10 | 18.06.2020

В Свердловской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и поддержку уральцев направлено 7,6 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства.



«В настоящее время общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 миллиарда рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 миллиарда рублей»,- уточнил Куйвашев.



Глава региона поручил кабмину продолжать особый контроль за предоставлением мер государственной поддержки жителям Свердловской области и предпринимателям в период эпидемии.



За первые две недели июня в регионе осуществлены выплаты на 620 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет — это уже более 90% заявленных. Региональную выплату в пять тысяч рублей получили 66 тысяч малообеспеченных и многодетных семей. Сумма выплат превысила 333 миллиона рублей.



В максимальном размере выплачивается пособие по безработице гражданам, вставшим на учет после 1 марта, а также производится доплата к пособию на несовершеннолетних детей. Совокупный объем выплаченных пособий превысил один миллиард рублей.



Для поддержки реального сектора экономики действуют все федеральные меры помощи базовым отраслям, малому и среднему бизнесу. Кроме того, принят ряд региональных мер. Продолжается и поддержка самозанятых – на получение региональной выплаты в пять тысяч рублей уже поступило почти 12 тысяч заявлений. Сумма выплат превысила 56 миллионов рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»