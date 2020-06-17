Новости дня
11:59 | 18.06.2020
Фото: vsenovostint.ru
В Нижнем Тагиле откроют четыре детских лагеря
Начало оздоровительной кампании, как сообщил замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров, при условии стабильной эпидемиологической обстановки состоится 1 июля.
Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.
Кроме того, в лагерях не будут проводить массовые мероприятия и родительские дни, а кружки будут работать отдельно для разных отрядов. По словам Сурова, возможно, позднее работу начнут лагеря «Звонкие голоса» и «Изумрудный».
Также Валерий Суров рассказал, что планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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