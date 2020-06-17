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11:40 | 18.06.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Лётчики ЦВО завершили тренировки воздушной части Парада на Среднем Урале

Лётчики Центрального военного округа завершили тренировки авиации над аэродромом к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

Воздушные суда взлетали с четырех аэродромов базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Летчики выполняли пролёт над взлетно-посадочной полосой аэродрома на минимальных интервалах, от 20 до 30 метров, в строго определенное время. Разработаны индивидуальные маршруты движения для каждого типа воздушного судна с учетом допустимых высот и скорости полета.

На следующем этапе подготовки к участию в военном параде летчики отработают выполнение демонстрационного пролета над Екатеринбургом.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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