Экс-начальника финансового управления администрации Тугулымского ГО обвиняют в получении взятки

10:59 | 18.06.2020

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника финансового управления администрации Тугулымского городского округа, обвиняемой в получении взятки за попустительство по службе.



По версии следствия, в период с сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемая, являясь должностным лицом, осуществляющим в администрации Тугулымского ГО руководство деятельностью финансового управления, осознавала, что директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» регулярно допускает нецелевое расходование и хищение бюджетных денежных средств.



Обвиняемая из корыстных побуждений предложила передать деньги за попустительство по службе – не проведение муниципального финансового контроля, проверок и ревизий в отношении муниципального учреждения. После чего, женщина получала денежные средства на общую сумму 105 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Тугулымский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе, совершенное в значительном размере) предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»