В столице Урала сбили несовершеннолетнего пешехода

10:46 | 18.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Накануне вечером, около 19:00, в Екатеринбурге напротив дома № 12 по улице Учителей сбили 17-летнего пешехода.



По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo ехал в сторону улицы Вилонова и на пешеходном переходе допустил наезд на 17-летнего юношу, который переходил дорогу на «зелёный».



В ходе разбирательства сотрудниками ГАИ установлено, что иномаркой управлял 50-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами 19 лет. С его слов, перед пешеходным переходом он отвлекся на телефон, кроме того, его ослепило солнце, в результате чего он не заметил жёлтый сигнал светофора.



В результате наезда пешеход был доставлен в детское лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.



В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, по окончании административного расследования будет принято мотивированное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»