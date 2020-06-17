В Екатеринбурге закроют движение по Авиационной

10:26 | 18.06.2020

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге в связи с проведением работ по строительству тепловой сети закроют движение транспорта по улице Авиационной.



На первом этапе будет перекрыто движение транспортных средств на перекрёстке улиц Авиационной и 8 Марта (с 6 июля 2020 года по 2 августа 2020 года). На втором этапе – на перекрёстке улиц Авиационной и Союзной (с 3 августа 2020 года по 23 августа 2020 года).



Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»