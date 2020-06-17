Уралец накопил долг по алиментам на содержание своей двухлетней дочери

10:05 | 18.06.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурге задолжал алиментные платежи на содержание своей двухлетней дочери, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Отмечается, что мужчина выплачивал алименты не в полном объёме, иной материальной помощи на содержание ребёнка не оказывал, а также не предоставлял сведений о наличии уважительных причин неуплаты алиментов.



Суд признал должника виновным и назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 40 суток. Мужчина отработал положенные часы на уборке территории района, оплатил задолженность в полном объёме, а также устроился на работу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»