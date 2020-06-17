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09:45 | 18.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На штрафстоянке в Екатеринбурге горели несколько автомобилей

Минувшей ночью в Екатеринбурге на штрафстоянке по адресу Черепанова, 5 огонь охватил четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:02. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава.

«Повреждены кузова и салоны четырех легковых автомобилей Toyota Land Cruiser, Lexus RX 350, Nissan Pathfinder и Nissan Tiida. В 02:12 огонь локализован, в 02:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:15»,- уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства возгорания. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также минувшей ночью на улице Крылова загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, а на улице 3-я Баритовая – Chevrolet Niva.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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