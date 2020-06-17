В Екатеринбурге ночью произошло ДТП с участием такси

09:27 | 18.06.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев столкнулись две иномарки, одна изи них – такси.



По некоторым данным, таксист на Renault Logan вёз девушку из Камышлова в Екатеринбург, он ехал по Челюскинцев со стороны Пионерского. В этом время Mazda поворачивала с проспекта Космонавтов налево, в сторону улицы Восточной, после чего произошло столкновение. Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный сигнал светофора.



Девушка, которая находилась в Renault, не пострадала, после ДТП она пересела в другое такси и уехала, а водители остались дожидаться ГИБДД. По словам очевидцев, на место оперативно прибыли экстренные службы. Renault Logan в результате столкновения перевернулся на крышу.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»