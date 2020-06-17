Переукладку сетей в Екатеринбурге завершат до конца июня

09:08 | 18.06.2020

Фото: sodk.by

Энергетики завершат переукладку инженерных сетей в Екатеринбурге до конца июня. Об этом заявил глава города Александр Высокинский. В столице Урала планируют заменить летом более 70 км тепловых сетей, почти 70 км кабельных и воздушных электрических линий, а также порядка 40 км сетей водоснабжения.



Ускоренные темпы ремонта сетей и дорог в 2020 году связаны с отменой летних мероприятий из-за коронавируса. По словам Высокинского, все работы должны закончить до конца июня, чтобы дорожники могли в июле-августе завершить все объекты.



Кроме того, мэр города отметил, что сезон ремонта улично-дорожной сети начался в 2020 году раньше, потому что все необходимые контракты с исполнителями работы были заключены ещё зимой. Если раньше муниципалитет приступал к ремонту дорог в мае-июне, после чего делал перерыв в связи с проведением летних мероприятий, то в нынешнем году из-за ограничений можно быстрее завершить все работы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»