В Екатеринбурге продолжается обсуждение реконструкции парка XII Партсъезда

23:07 | 17.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице сегодня, 17 июня, состоялась встреча специалистов Комитета благоустройства горадминистрации с представителями общественности. Как рассказали в пресс-службе мэрии, власти и горожане обсуждали реконструкцию парка XXII Партсъезда.



Напомним, ранее жители города выходили на протестные акции против реконструкции. По их мнению, проект предусматривает вырубку большей части деревьев и создания ненужных элементов благоустройства.



Сегодня по просьбам горожан власти рассмотрели возможность внесения изменений в проект. Так, из документации решили исключить летний кинотеатр, а сад камней перенести к площадке для занятия йогой. Было принято решение также разместить живую изгородь со стороны переулка Пестеревского и перенести несколько беседок в более шумные уголки общественного пространства.



Отметим, что проект предусматривает удаление 14 аварийных деревьев и высадку 97 молодых саженцев и свыше 1 тысячи кустарников. По словам подрядчика, снос аварийных объектов не начнется до тех пор, пока Комитет благоустройства не даст на это соответствующее разрешение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»