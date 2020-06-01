В пожаре в Екатеринбурге пострадала 6-летняя девочка

21:11 | 17.06.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге в пожаре пострадала 6-летняя девочка, об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Происшествие случилось в жилом доме садоводческого товарищества «Надежда-2». Всего в пожаре пострадали 3 человека. Малолетней девочке диагностировали 50% ожогов тела. Также сильно пострадала её мама.



Возгорание произошло из-за попадания искры на пенопласт во время сварочных работ. По словам очевидцев, огонь распространился с первого до второго этажа очень быстро.



Пострадавшие в данный момент находятся в больнице.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»